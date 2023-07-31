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Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu... İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu

Adı Burak Deniz ile anılan Bestemsu Özdemir, BeStyle için objektif karşısına geçti. 

 Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu

Oyuncu, bazı kareleri Instagram'dan paylaştı. 

 Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu

Özdemir'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. 

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den dergi pozu

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