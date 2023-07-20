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Bestemsu Özdemir hayallerini açıkladı

Bestemsu Özdemir hayallerini açıkladı. İşte haberin detayları...

Bestemsu Özdemir hayallerini açıkladı

Bestemsu Özdemir, BeStyle Magazine dergisine konuk oldu.

 Bestemsu Özdemir hayallerini açıkladı


Ünlü oyuncu kariyeri için yaptığı yatırımlar sorulunca “Kendime yaptığım yatırımların başında bir sonraki yaz Los Angeles’ta gideceğim acting school var. Amerika’da oyunculuğu denemek istiyorum. Kendimi sınırlamak istemiyorum bu konuda ve fiziksel mental yatırımlar da yapıyorum. Tabii ki öncelikle estetik yaptırmıyorum çünkü oyuncu olarak mimiksiz nasıl oynanır bilemiyorum. Bunların yanı sıra iyi beslenmeye, cildimi ve fiziğimi korumaya çalışıyorum” diye konuştu.

Bestemsu Özdemir hayallerini açıkladı
Hollywood hayali olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Hollywood hayallerim için ilk adımı attım, artık çok daha fazlasını yapmak için yurtdışında sinemaya ağırlık vermek istiyorum. Tiyatro ise bambaşka! İyi bir oyun karşıma çıkarsa yine tiyatro yapmak istiyorum” dedi.

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