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Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

Müzik dünyasında yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nihan Çelik büyük bir sürprize imza attı ve tarzını tamamen değiştirdi.

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

Dünyaca ünlü rapçi Luciano’nun da sahneye çıktığı Volkswagen Arena’daki konserde sahneye çıkan Nihan Çelik yeni şarkılarını ilk kez seslendirdi.

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

Alanı dolduran gençler tarafından büyük beğeni toplayan güzel sanatçı rapçi Baz ile yaptığı düet ile konserini tamamladı.

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

Konser sonrası basın mensuplarına rap alt yapılı yeni tarzıyla hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Nihan Çelik, tanınmış bir rapçiyle sürpriz bir çalışmaya imza attıklarını ve yeni şarkısının ilk kez “O Ses Türkiye Rap”te görücüye çıkacağını söyledi.

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

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