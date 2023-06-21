  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Su Soley'den küfürlü rap tepkisi

Alternatif pop müziğin güçlü sesi Su Soley, önceki akşam Bodrum'da Lujo Hotel sahnesinde muhteşem bir sahne performansına imza attı.

Su Soley'den küfürlü rap tepkisi

Sahneye kendi tasarımı olan sarı püsküllü süper mini bir kıyafetle çıkan Soley, tamamı yabancı şarkılardan oluşan özel repertuarı ile konuklarına müzik dolu unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. 

Su Soley'den küfürlü rap tepkisi

KÜFÜRLÜ RAP KÜLTÜREL BİR EROZYON 

Su Soley, bir muhabirin, ''Küfür ve argo içeren rap müzik örnekleri çoğu zaman liste başı olup dilden dile dolaşabiliyor. Sizce bu bir kültür erozyonu mu?'' sorusuna ise ''Bir kaçını ayrı tutmakla birlikte birçoğunun öyle olduğunu düşünüyorum. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız önce onun kültürünü yok edeceksiniz. Maalesef bu kültürel erozyona şahitlik ediyor, kaygıyla ve üzülerek takip ediyoruz...'' sözleriyle yanıt verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Boğaz’da rap zamanı
  Magazin

Boğaz’da rap zamanı

Ünlü rapçiler milyonluk araçlarıyla görücüye çıktı!
  Magazin

Ünlü rapçiler milyonluk araçlarıyla görücüye çıktı!

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı
  Magazin

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum
  Magazin

Nihan Çelik: Hayalimi yaşıyorum

Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!
  Güncel

Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
  Magazin

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?