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Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı

Türkçe rap sahnesinin sevilen isimlerinden Sefo, yeni şarkısı "Söyle Neydi Bu"yu müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri ve müziği Sefo'ya ait olan şarkının düzenlemesi ve mix işlemleri Aerro tarafından gerçekleştirildi. Mastering işlemi ise Gkg Mastering tarafından yapıldı.

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı

"Söyle Neydi Bu" isimli şarkı, Sefo'nun son dönemde çıkardığı diğer çalışmaları gibi birçok müziksever tarafından merakla bekleniyordu. Sefo, şarkısında kendine has üslubuyla bir kez daha dinleyicilerine kendisini hissettiriyor.

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı

El Turco Records stüdyosunda kaydedilen şarkı, Türkçe rap müzikseverlerinin beğenisine sunuldu. Sefo, şarkısının yayınlanmasıyla ilgili olarak, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım şarkımı müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyorum. Umarım dinleyicilerimiz şarkımızı seveceklerdir." şeklinde konuştu.

Sefo'dan "Söyle Neydi Bu" şarkısı

Sefo, "Söyle Neydi Bu" şarkısıyla bir kez daha Türkçe rap sahnesinde kendini gösterirken, dinleyicilerini de kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor. "Söyle Neydi Bu" video klibiyle Sefo'nun resmi youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

 

 

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