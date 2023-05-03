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Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!

Türkiye'de 10 ili etkileyen afete dünyanın her yerinde yardım gelirken bir destek de dünya ünlü Alman rapçi Luciano'dan geldi.

Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!

Geçtiğimiz gün verdiği yardım konseri sonrası İstanbul turuna çıkan rapçi, işletmeci Mert Güler'in misafiri olurken soluğu Kuruçeşme Oligark'ta aldı. Konser sonrası İstanbul mekanlarını gezen Luciano, aynı zamanda yemeklerinde tadına baktı.

Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!

İstanbul'a aşık olduğunu belirten Luciano, gülerek Almanya'da da birçok Türk arkadaşını olduğunu söyledi.

Alman rapçi Luciano İstanbul’a aşık oldu!

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