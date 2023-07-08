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Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş

Serap Acar, yeni teklisi “Üç Kuruş” şarkısıyla hayranlarını yine şaşırtacak. İşte haberin detayları...

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş

Serap Acar, yeni teklisi “Üç Kuruş” şarkısıyla hayranlarını yine şaşırtacak.

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş
Avrupa Müzik’ten çıkacak yeni şarkısı “Üç Kuruş” için kamera karşısına geçen Serap Acar, klibinde sokaktaki dostlarımıza dikkat çekecek.

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş
Yönetmenliğini Servet Aksoy’un yaptığı “Üç Kuruş” şarkısı için Pink Floyd’un "The Wall” filminden esinlendiğinin söyleyen Acar, klibin senaryosunu kendisi yazdı.

 Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş

Müzik tarzını değiştiren ve pop rock tarzına yönelen Serap Acar, yeni görüntüsüyle de sevenlerini şaşırtacak.

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş
Sokak hayvanları için şimdiye kadar bir çok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını söyleyen güzel yorumcu Serap Acar, onlar için bir kez daha sorumluluktan kaçmadı.

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş
KLİP ÇEKİMİNDE DONMA TEHLİKESİ ATLATTI!
Klibin bir sahnesi için buzla doldurulmuş küvete giren Acar, dakikalar süren çekimler sonrasında vücut ısısı düşünce hipotermi tehlikesi atlattı.

Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş

Set çalışanları bu sahneden sonra Serap Acar’ı battaniyelere sararak, tir tir titreyen sanatçının normale dönmesini sağladı.

 Serap Acar'dan Pink Floyd esinlemesi: Üç Kuruş

Güzel yorumcu Serap Acar’ın 7 Temmuz günü tüm digital platformlarda yerini alan yeni teklisi “Üç Kuruş”un söz ve bestesi Niko Alibey’e ait. Tarzını ve görünümünü değiştiren Serap Acar, yeni klibinin sosyal medyada yayınlanan tanıtım fragmanından çok olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

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