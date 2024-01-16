NG Hotels’te bu sömestir çok eğlenceli

NG Hotels, sömestir dönemine özel olarak hazırladığı atölye çalışmalarıyla NG Afyon, NG Sapanca ve NG Enjoy’da her yaştan misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşatacak.

NG AFYON’DA ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

NG Afyon, termal suları, masaj ve SPA uygulamalarıyla konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi sunarken özel olarak hazırlanan aktiviteleriyle çocuklara da unutulmaz bir tatil vadediyor. Karaoke, mini disko, maske yapımı, eğlenceli kutu oyunları, dev jenga, ödüllü yarışmalar, mini disko ile okul döneminin yorgunluğunu atacak çocukları NG Afyon’da pizza yapımı, kurabiye yapımı, cupcake yapımı gibi öğretici atölyeler de bekliyor.

NG SAPANCA VE NG ENJOY’DA BOL AKTİVİTELİ TATİL

NG Sapanca ve NG Enjoy, pizza yapımı, maske yapımı, kurabiye süsleme, seramik boyama, kütük boyama, mozaik, origami, resim, bez çanta yapımı gibi atölyelerin yanı sıra zengin bir aktivite programı da sunuyor. At biniciliğinden paraşüt yapımına kadar birçok aktivite sunan NG Sapanca ve NG Enjoy, Orman Sanatı, Doğa Günlüğüm ve Doğa Farkındalığı etkinlikleriyle de çocukları doğa ile buluşturuyor.

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