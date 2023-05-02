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MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı

MET Gala 2023’de kırmızı halıda giyilen birçok şaşırtıcı stil arasında Gianvito Rossi' en zarif ve özel yapım tasarımları da dikkat çekti.

MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı

"Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" temasında gerçekleşen 2023 MET Gala'ya Gianvito Rossi ayakkabıları ile katılan ünlü isimler arasında Rihanna, geceye Valentino imzalı özel tasarım elbisesiyle katıldı ve görünümünü yine gece için kendisine özel tasarlanan, temaya uygun kamelya çiçeği aplikeli, Gianvito Rossi D'Orsay bağcıklı topuklu ayakkabıları ile tamamladı.

MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı

MET Gala'da Gianvito Rossi tercih eden diğer ünlü isimler arasında, ünlü aktris Michelle Yeoh, Amerikalı model ve oyuncu Amber Valletta, top model Imaan Hammam ve Amerikalı manken Lily Aldridge yer alıyor.

MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı

 

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