  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Rihanna'nın bebeğinin ismi şaşırttı!

Rihanna'nın bebeğinin ismi şaşırttı! İşte detaylar...

Rihanna'nın bebeğinin ismi şaşırttı!

Rihanna, ilk çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.

Rihanna'nın bebeğinin ismi şaşırttı!
Ünlü şarkıcı, ikinci oğlunun resimlerini sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notu ile paylaştı. (Riot Rose'un Türkçe anlamı İsyan Gül)

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Rihanna'nın ikinci oğlunun adı belli oldu
  Magazin

Rihanna'nın ikinci oğlunun adı belli oldu

MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı
  Güncel

MET Gala'da Gianvito Rossi şıklığı

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı
  Magazin

Ünlü isim Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Yeni sevgilisini paylaştı

Sekiz yıl evli kaldığı Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf!
  Magazin

Sekiz yıl evli kaldığı Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'den flaş itiraf!

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu
  Magazin

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu

Mehmet Ali Erbil evleniyor! Evleneceği isim belli oldu
  Magazin

Mehmet Ali Erbil evleniyor! Evleneceği isim belli oldu