Rihanna'nın bebeğinin ismi şaşırttı!

Rihanna, ilk çocuğunu kucağına aldıktan bir süre sonra tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.



Ünlü şarkıcı, ikinci oğlunun resimlerini sosyal medya hesabından 'Dünyaya hoşgeldin Riot Rose' notu ile paylaştı. (Riot Rose'un Türkçe anlamı İsyan Gül)

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