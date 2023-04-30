Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan ve son olarak Gülcemal dizisiyle izleyiciyle buluşan Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı.



Oyuncu, iş insanı Atilla Bingöl ile eğlenirken görüntülendi.

Çiftin yakınlaştığı anları Erol Köse, Instagram hesabından paylaştı.

İkili, Bingöl'ün sahibi olduğu Esnaf adlı mekanda dans etti.

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