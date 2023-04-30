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Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı  

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Melis ezen'in aşkı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı  

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan ve son olarak Gülcemal dizisiyle izleyiciyle buluşan Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı.

Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı  
Oyuncu, iş insanı Atilla Bingöl ile eğlenirken görüntülendi.

 Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı  

Çiftin yakınlaştığı anları Erol Köse, Instagram hesabından paylaştı.

 Melis Sezen'in sevgilisi ortaya çıktı  

İkili, Bingöl'ün sahibi olduğu Esnaf adlı mekanda dans etti.

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