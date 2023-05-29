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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

Masterchef Mehmet Yalçınkaya oğlu Emre Yalçınkaya’yı evlendirdi. Yeşilköy Luvia’da gerçekleşen düğün töreninde çifte aileleri ve yakın dostları eşlik etti.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

Mehmet Yalçınkaya’nın hayata geçirdiği profesyonel aşçılık okulu ‘Myk Gastro Arena’ nın Genel Müdürü olan Emre Yalçınkaya’nın dünyaevine girmesiyle ünlü şef ilk çocuğunu evlendirmiş oldu.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından kıyılan nikahta Emre, Mine Yalçınkaya çifti depremzede vatandaşları da unutmadı. Düğünde yapılacak süslemeler minimalize edildi ve nikah şekeri bütçesinin tamamı AFAD aracılığıyla depremzede ailelere bağışlandı. Myk Gastro Arena’dan da 2 ay boyunca Çocuk Esirge Kurumuna minik şefler için work shop katılımı hediye edildi.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

Ülkece yaşanılan zor deprem sürecinde bizzat afet bölgesine de giderek destek olan Mehmet Yalçınkaya “Oğlumun ve gelinimin bu anlamlı davranışlarıyla gurur duydum. Bugün benim için çok özel. Çocuğunu evlendiren her anne, baba gibi bizde bugün tarifsiz duygular içerisindeyiz. Bugüne özel hazırladığım menü Emre’nin ve Mine’nin çocukluk günlerinde en sevdikleri lezzetleri harmanladığımız özel bir tasarım oldu. Umarım bir ömür boyu mutlu olurlar. Katılan tüm misafirlerimize bu özel günde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

Mehmet Şef’i mutlu gününde tüm Masterchef Programı yapımcıları, eski yarışmacılar ve Danilo Zanna, Hazer Armani ve ünlü şef dostları yalnız bırakmadı. Gecede ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendiricide sahne alarak misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü

 

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