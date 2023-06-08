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Masterchef Mehmet Yalçınkaya Bodrum'da restoran açıyor

Masterchef Mehmet Yalçınkaya İstanbul Yeşilköy’de açtığı MYK Restoran sonrası şimdi Bodrum’da yaptığı yeni yatırımı “Denizden Restoran” ile Bodrumlularla buluşuyor.  

Masterchef Mehmet Yalçınkaya Bodrum'da restoran açıyor

“Mevsiminde Deniz Mahsülleri” konsepti ile  denizden gelen  tüm imza yemeklerini uygulayacağı, Surf&Turf tabakları ile  farklılaşan özel konseptli  “Denizden Restoran” Bodrum Merkezde  “Kocadon Museum Hotel” içinde 17 Haziran’da açılıyor. 

Masterchef Mehmet Yalçınkaya Bodrum'da restoran açıyor

ASIRLIK BİNADA TARİH VE LEZZET BULUŞMASI 

Geçmişten günümüze uzanan 110 yıllık “Kocadon Museum” aile yadigarı olan ve tarihi doku korunarak restore edilen özel bir yapı. Bodrum’un renkli, tarihi ve kültürel  kalbinin attığı Bodrum yat limanında  tarihi eserlerle donanmış  özel dekorasyonu, begonviller arasında doğaya saygılı bu özel yapı   10 farklı oda ile hizmet veriyor. Otelin bahçesinde açılacak “Denizden Restoran” sadece lezzet ile değil özel dekorasyonu ile de göz dolduracak. Denizin tüm doğal renklerinin tarihsel yapıya uyumla kullanıldığı bu özel dekorasyonla Haziran ayında  kapılarını açacak mekanda;  özel tasarım tabaklar, uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu imzalı tasarım önlükler lezzetin kreatif eşlikçileri olacak. 

Masterchef Mehmet Yalçınkaya Bodrum'da restoran açıyor

DRY AGED “DİNLENMİŞ VE MARİNE EDİLMİŞ LEZZET”BODRUM’DA 

Özellikle Surf&Turf sunumları için kullanılacak ve etin marine edilip dinlendirilmesini sağlayan özel dolaplarla misafirlerin çok özel lezzetlerle buluşmasının sağlanacağı restoranda, Mehmet şefin deniz mahsülleri ile yaptığı tüm imza yemekler, yerel dokuya uygun bir damak lezzeti ile yerli ve yabancı misafirlerle buluşacak.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya Bodrum'da restoran açıyor

ULAŞILABİLİR LEZZET: FINE DINE

Dünyada yaygın olan  “Afordable Luxery” -Ulaşılabilir Lüks ve Ulaşılabilir Lezzet kavramına sahip çıkacak Denizden Restoran;  bölgeye farklı bir “Fine Dine” kavramını da taşıyor. Geri dönüşüm kültürü ile sürdürülebilir dünya yaşamına Gastronomi katkısını önemseyen ve atıksız paylaşım tabakları, doyurucu, nitelikli ve kabul edilebilir ölçekli fiyat-fayda potansiyeli ile farklı bir algıyı hizmete sunacak Mehmet Yalçınkaya lezzetleri ile “Denizden Restoran” için geri sayım başladı.

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