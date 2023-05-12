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Görkemli düğün!

Merve İpek ile Fırat Oruç,  Pullman Hotel’de 2 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Görkemli düğün!

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar hava da uçuştu. Çiftin nikah şahitliklerini Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı.

Görkemli düğün!

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