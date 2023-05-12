Görkemli düğün!

Ceylan'ın sahne aldığı düğünde dolarlar hava da uçuştu. Çiftin nikah şahitliklerini Ümit Kiler, Atilla Ersan, Osman İpek ve İbrahim Galip yaptı.

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