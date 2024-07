Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği "Hayat" filmi, Malta Akdeniz Film Festivali'nde büyük yankı uyandırdı. Altı dalda ödüle aday gösterilen ve En İyi Film ödülünü kucaklayan "Hayat," festivalin en konuşulan yapımı oldu. Film, En İyi Film, En İyi Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yapım Tasarımı, Yaratıcı Teknik Performans ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde aday gösterildi. Bu adaylıkların arasından En İyi Film ödülünü kazanan "Hayat," izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük övgü topladı.

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Burak Dakak, "Hayat" filmindeki Rıza karakteriyle büyük beğeni topladı ve hafızalara kazındı. Geçtiğimiz yıl 25'inci Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde 'Ayhan Işık Özel Ödülü'ne layık görülen Dakak, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Miray Daner ile başrolleri paylaşan Burak Dakak'ın, bu yıl yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen film festivallerinden ödüllerle dönmesi bekleniyor.

FESTİVALDE CANNES'IN YILDIZLARI

Festival, yalnızca "Hayat" filmi ile değil, Cannes'da öne çıkan Yorgos Lanthimos'un “Kinds of Kindness” ve Coralie Fargeat’ın “The Substance” gibi filmleriyle de dikkat çekti. Ayrıca, Meryam Joobeur’un “Who Do I Belong To” ve Jane Schoenbrun’un “I Saw the TV Glow” gibi uluslararası festivallerde adından söz ettiren filmler de festival programında yer aldı.

