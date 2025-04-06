Cem Yılmaz, X hesabını kapattı.



16 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu X hesabını kapatan Yılmaz, artık Bluesky'e geçti.

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