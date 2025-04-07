 Müjde Ar'dan Türkan Şoray'a övgüler!

Münih Başkonsolosluğu, Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar’ı ‘Onur Konukları’ olarak ağırladı. Gecede Türkan Şoray'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü verilirken 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gösterildi.

Münih Başkonsolosluğu, Türk sinemasının efsane isimleri Türkan Şoray ve Müjde Ar’ı ‘Onur Konukları’ olarak ağırladı. Başkonsolos Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davet, Güney Bavyera’daki Türk toplumunun farklı kesimlerinden konukları bir araya getirdi.

TÜRKAN ŞORAY'A MÜNİH'TE ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Genç piyano sanatçısı Can Saraç ve genç orkestra şefi Cem Maximilian Haberstock’un hazır bulunduğu gecede Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü verildi. Geçen yıl 50. Sanat Yılında 'Onur Ödülü' alan Müjde Ar ile Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'a Türk Sineması'na katkılarından dolayı ayrıca Güney Bavyera Türk Toplumu adına şilt verildi

TÜRKAN ŞORAY "SİNEMAYI ÇOK SEVİYORUZ

Türkan Şoray gecede sahnede yapılan sohbette "Sinemayı çok seviyoruz çok sevdiğimiz için sinemanın yüzleri olarak adlandırılıyoruz. Bu benim için büyük bir mutluluk." dedi. Efsane sanatçı Şoray cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir soruya; "Kadınların kendi güçlerinin ve kendi haklarının farkında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız eğitilmeli, ne bir adım önde ne bir adım arkada omuz omuza yürümeliler." dedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Asya'nın İlyas (Kadir İnanir) yerine Cemşit'i (Ahmet Mekin) seçmesi hatırlatılarak, siz olsanız kimi seçerdiniz sorusuna Türkan Şaray; "Asya Cemşit ile gitmeyi tercih ediyor çünkü bir kadın olarak ona çok değer veriyor. Ben de kendi özel hayatımda olsa hiç düşünmeden aşkı boş veririm beni sahiplenen, dürüst, ahlaklı bana değer veren bir erkeği seçerdim." dedi.

MÜJDE AR: TÜRKAN ŞORAY TÜRK SİNEMASININ VE TÜRK KADINININ SEMBOLÜDÜR

Geceyle ilgili duygularını Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e paylaşan sanatçı Müjde Ar, "O benim çok kıymetlim. Bence Türk Sinemasının ve Türk kadınının sembolüdür Türkan Şoray. Yeri asla dolmaz. Cesareti, sinemaya olan sevgisi, güzelliği asla tartışılamaz. İnsanlığı, zarafeti, oyunculuğu ve yönetmenliğinin yanı sıra muhteşem bir anne o. Benim de çok kıymetlimdir. Yıllardır görüşürüz." dedi.

TÜRKAN ŞORAY 15 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Müjde Ar "Ben hayatımda hiç kimse de onda olduğu kadar başka birinde sinemaya bağlılık görmedim. Salona girdiği zaman 15 dakika insanlar ayakta alkışladılar. Çok duygulandım. Ona olan sevgi, hayranlık bambaşka bir şey." dedi.

EN KEYİFLİ MÜNİH GÜNÜMDÜ...

Müjde Ar "Senelerce ben Münih'e giderim. Geçen yıl aynı ödülü ben de aldım. Ama birlikte en keyifli günümdü Münih te, beraber yedik içtik, sinema konuştuk. Biraz da alışveriş yaptık. O gerçek bir sinema insanı. Sinemadan bahsedilirken çok heyecanlanıyor. Münih yıkıldı diyebilirim." dedi.

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