Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti

Binbir Gece, Küçük Kadınlar ve Kara Ekmek gibi yapımlarda yer alan Ahmet Levendoğlu (80) hayatını kaybetti.



Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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