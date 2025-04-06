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Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte detaylar...

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinin çocuk oyuncusu Arda, büyüdü.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...
25 yaşına giren Ayberk Koçar'in gençlik fotoğrafları beğeni topladı.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...
Sanem Çelik, Nejat İşler, Halit Ergenç gibi oyuncuların bulunduğu Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, delikanlı oldu.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...
Koçar'ın gençlik hali gündem oldu.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...
Oyuncu, Aliye dizisinden sonra Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi yapımlarda yer almıştı.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...
Koçar, geleceğini garantiye almak için üniversitede mimarlık eğitimi aldığını söylemişti.

Aliye dizisinin çocuk oyuncusunun inanılmaz değişimi! İşte son hali...

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