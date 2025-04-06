2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinin çocuk oyuncusu Arda, büyüdü.



25 yaşına giren Ayberk Koçar'in gençlik fotoğrafları beğeni topladı.



Sanem Çelik, Nejat İşler, Halit Ergenç gibi oyuncuların bulunduğu Aliye dizisinde Arda karakterini canlandıran Ayberk Koçar, delikanlı oldu.



Koçar'ın gençlik hali gündem oldu.



Oyuncu, Aliye dizisinden sonra Pulsar ve Son Osmanlı Yandım Ali gibi yapımlarda yer almıştı.



Koçar, geleceğini garantiye almak için üniversitede mimarlık eğitimi aldığını söylemişti.

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