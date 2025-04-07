Seda Üren yıllara meydan okumasının sırrını verdi!

Seda Üren, “Güle Güle Sana” şarkısını 24 yıl sonra yeniden yorumladı. Şarkının yeni versiyonunda ünlü rapçi Burak King ile deüt yapan Seda Üren, “Hem kendimi hem de şarkımızı coverladım” diye konuştu.

Sözleri Hakan Altun’a, bestesi ise Ufuk Yıldırım’a ait olan “Güle Güle Sana” şarkısı Seda Üren ile yeniden hayat buldu. Pop müziğinin güçlü ve özgün sesi Seda Üren, 2001 yılında seslendirdiği “Güle Güle Sana” şarkısını, 24 yıl aradan sonra günümüze uyarladı. Genç neslin sevilen rapçi’lerinden Burak King ile bir araya gelen Üren, düet çalışması ile sevenlerine sürpriz yaptı. Aranjesini Osman Çetin’in yaptığı, Afro Trap dokunuşuyla bambaşka bir kimlik kazanan şarkıya Onur Ogün yönetmenliğinde klip çekildi. Kalabalık bir ekiple 14 saatte çekilen klipte, kısada olsa Seda Üren’e çocukları Nefes ve Ateş eşlik etti.

KENDİMİZİ COVERLAYALIM İSTEDİM

Seda Üren ve Burak King, klip çekiminin gerçekleştiği Beykoz’da özel bir çiftlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. “Güle Güle Sana” şarkısı hakkında konuşan Seda Üren, “Hem kendimi hem de şarkımızı coverladım. Biliyorsunuz ki eski şarkıları coverlamak moda. Hala çok sevilen şarkı ve biz de kendimizi coverlayalım istedim” dedi.



FİKİR ÇOCUKLARINDAN ÇIKTI

Seda Üren, çocuklarının fikri üzerine böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi: “Çocuklarım biri 8 diğeri 10 yaşında. ‘Anne arkadaşlarım seni tanıyor ama şarkılarını dinlemiyor. Biraz daha bizim dinleyeceğimiz güncel şarkılar, rap, trap, afro şarkılar yapsan’ dediler. Kendi tarzımı koruyarak “Güle Güle Sana Afro 2025” versiyonunu günümüze uyarlardım. Burak King’de şarkımıza çok güzel bestesiyle eşlik etti.”



HEP 27 YAŞINDAYIM

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Seda Üren, bunun sırrını kendini tazelemek olarak yorumladı. Geçen yılların kendisine yaradığını ifade eden Üren, “Kendinizi yenilemeniz, tazelemeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Zamana ayak uyduruyorum, hep yeni şeyler öğreniyorum. O yüzden hep 27 yaşındayım.” diye konuştu. Seda Üren, “Sizin hayatınızda güle güle dedikleriniz var mı?” sorusuna “Hayat böyle temizlikten ibaret. Evimiz gibi, ruhumuz gibi, kalbimiz gibi. O yüzden güle güle dememiz gereken insanlara güle güle deyince daha pırıl pırıl oluyoruz. Bu yüzden ‘Güle Güle Sana’ şarkımızı yeni versiyonuyla sevenlerime ve dinleyenlerime emanet ediyorum. Kimse bana bugüne kadar güle güle demedi, hep ben demişimdir. Sessiz sedasız aynen ismim gibi.” şeklinde yanıt verdi.

SEVE SEVE DEDİM VE GELDİM

Burak King ise Seda Üren ile buluşmasını şu sözlerle anlattı: “Hala kulüplerde çalan bir şarkı. Ben de yıllardır dinliyorum. Şarkıyı tekrardan insanlara duyurmaya geldik. Stüdyodaydım ve Seda hanımın versiyonunu dinlettiler. ‘Girer misin?’ dediler ‘Seve seve’ dedim. Öyle bir araya geldik.”

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