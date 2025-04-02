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Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!

Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı! İşte detaylar...

Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!

Öykü Gürman, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!
Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gürman'ın keyifsiz hali dikkat çekti.

 Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!

Şarkıcı, "Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz. Çok üst üste acı haberler almak Volkan abi ve Osman Sınav. Çok değerli bir müzisyendi öncelikle, hala inanamıyorum. Volkan Konak'ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız hep yaşatacağız. Güzel şarkılar söyledik birlikte. Volkan abi bana çok destek olmuştu. 20 yaşındaydım, bir yerde sahne alıyordum, aynı konservatuardan mezun olduğumuz için, 'bu genç yetenekli kardeşimde benim mezun olduğum konservatuarda okuyor onu da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum' dedi. O zaman şarkı söylemiştik birlikte, çok ani hiç beklemiyordum. Bizi dinlemeye gelen sevenlerimize, orkestra arkadaşlarıma olan saygımdan sahneye çıkıcam ama meslek hayatımın en zor akşamı diyebilirim" dediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı" dedi.

 Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!


Sahneye çıkan Öykü Gürman, seyircisini selamladıktan sonra, "Herkese iyi bayramlar diliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben ve ekip arkadaşlarım ziyadesiyle çok üzgünüz bu akşam.

 Öykü Gürman gözyaşlarına hakim olamadı!

Volkan Konak, için kocaman bir alkış istiyoruz. Benim için çok zor bir akşam bu gece, acımızı birlikte paylaşacağız. O yüzden bu akşam bütün şarkılarımız Volkan abimiz için" dediği sırada sahnede gözyaşlarını hakim olamadı.

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