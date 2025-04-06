Berkay 3. çocuk için bakın ne dedi

Volkan Konak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Berkay, “Benim o gün yaptığım paylaşımın arkasındayım. Bana çok büyük faydası oldu, çok büyük emeği var. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm, onunla alakalı da pek bir şey konuşmak istemem. Mekanı cennet olsun. Benim için yeri çok ayrıdır. Allah sevenlerine sabır versin” diyerek duygularını dile getirdi.

Ramazan ayını ailesiyle birlikte yurt dışında geçiren Berkay, “Çocuklarla uzun süredir tatil yapamıyorduk. Daha doğrusu uzun süreli bir tatil yapamıyorduk. Ramazan boyunca çalışmadığım için ailemle birlikte olmayı tercih ettim. Döner dönmez de konserler başladı” dedi.

“ASIL İŞ BABALIKMIŞ”

Tekrar çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediği sorulan ili kız babası Berkay, “Asıl iş babalıkmış benim ya, onu öğrendik. Allah nasip ederse isterim. Nasip” şeklinde yanıt verdi.

MÜZİK İYİLEŞTİRİR

Yeni şarkı ve albüm çalışmalarıyla ilgili konuşan sanatçı, “Her şey yolunda, şarkımız da güzel ama ülkenin gündemi tatsız ve hareketli. Bu durum bizim işlerimize de yansıyor. İnsanların ruh hali iyi değil. Biz de bu mutsuzluğu, bu acıyı nasıl paylaşıyorsak, müziği de öyle paylaşıyoruz. Müzik iyileştiricidir arkadaşlar. Müzik kötüye de iyi gelir, iyiye de iyi gelir; acını hafifletir” ifadelerini kullandı.

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