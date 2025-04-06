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İzzet Yıldızhan'a sürpriz kutlama!

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'a sürpriz kutlama! İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan'a sürpriz kutlama!

1 Nisan’da yeni yaşına basan İzzet Yıldızhan’a çocuklarından sürpriz kutlama.

İzzet Yıldızhan'a sürpriz kutlama!
Yoğun iş temposundan dolayı bir an olsun yerinde durmayan Yıldızhan’a geçtiğimiz gün çocukları sürpriz kutlama yaptı. Eğitiminden dolayı Londra’da bulunan Veysel Efe ise görüntülü arayarak babasının doğum gününü kutlaması dikkatlerden kaçmadı.

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