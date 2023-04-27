  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, adının aşk dedikosunun karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?
Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi.

 Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi, dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü
  Magazin

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
  Magazin

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

Bengin'den Cennet Bahçesi
  Magazin

Bengin'den Cennet Bahçesi

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet
  Magazin

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  
  Magazin

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  