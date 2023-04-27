Galatasaray'ın Uruguaylı milli futbolcusu Lucas Torreira, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan futbolcu, mağazaları gezdi.

Devrim Özkan sorusu üzerine Torreira'nın arkadaşının araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi, dikkat çekti.

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