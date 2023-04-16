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Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

Oyuncu Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'nın "İşini bırak evlenelim, seni sultanlar gibi yaşatırım" demesi üzerine büyük şok yaşadı. Özkan, ilişkiyi hemen sonlandırdı. İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Uzun süre ilişkiyi inkar eden Özkan, maçları Lucas'ın locasından izleyip evinden paylaşımlar yapmaya başlayınca yakayı ele vermişti.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

Ancak çiftin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcu, sevgilisine "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi. Sevgilisinin bu yaklaşımına çok şaşıran Özkan, aşkı değil işini seçti.

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ilişkisinin bitme sebebi ortaya çıktı

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