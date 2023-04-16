Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Uzun süre ilişkiyi inkar eden Özkan, maçları Lucas'ın locasından izleyip evinden paylaşımlar yapmaya başlayınca yakayı ele vermişti.

Ancak çiftin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcu, sevgilisine "Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım" dedi. Sevgilisinin bu yaklaşımına çok şaşıran Özkan, aşkı değil işini seçti.

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