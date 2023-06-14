Devrim Özkan'dan Bodrum sahillerinde bikinili poz

Bir süre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı söylenen Devrim Özkan, sezonu Bodrum'da açtı. Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde Songül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, ailesiyle tatile gitti.



Özkan, Instagram'dan bikinili karesini yayınladı.



Oyuncunun, düzgün fiziği beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.