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Devrim Özkan'dan Bodrum sahillerinde bikinili poz

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, ailesiyle gittiği Bodrum tatilinden bikinili karesini paylaştı. İşte detaylar...

Devrim Özkan'dan Bodrum sahillerinde bikinili poz

Bir süre Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı söylenen Devrim Özkan, sezonu Bodrum'da açtı. Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde Songül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, ailesiyle tatile gitti.

Devrim Özkan'dan Bodrum sahillerinde bikinili poz
Özkan, Instagram'dan bikinili karesini yayınladı.

Devrim Özkan'dan Bodrum sahillerinde bikinili poz
Oyuncunun, düzgün fiziği beğeni topladı.

 

 

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