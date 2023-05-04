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Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü. İşte detaylar...

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü

TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu tabii, görkemli bir etkinlikle tanıtıldı.

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü

Lansmana eşi Nihan Ünsal ile boşanma aşamasında olan Burak Sergen katıldı.

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü
Geceye sevgilisi ile birlikte katılan Sergen, uzaklaştırma kararı ile ilgili, "Konu yargıda. Benim söyleyebileceğim bir şey yok" diyereki sorulara kısa bir yanıt vererek geçiştirdi.

"SEN BURAYA BUNLARI SORMAYA MI GELDİN?"

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü
Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı için adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan da geceye katıldı.

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü
Özkan, Galatasaray'lı futbolcu ile aşk iddaları ve ayrılık iddiaları hakkında sinirlendi.Devrim Özkan, gazetecilere "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" sorusunu sorarak "Evet" yanıtını alınca, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim" dedi.

Devrim Özkan adının aşk iddialarına karıştığı Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü
Oyuncu, anlamsız sinirinin ardından hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.

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