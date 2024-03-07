  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Lion Diamond yeni koleksiyonunun lansmanını Dubai’de yaptı

Lion Diamond’ın kurucusu Öznur Yakın ev sahipliğinde Urla Dubai’de şık bir davetle tanıtılan yeni koleksiyon beğenileri topladı.

Lion Diamond yeni koleksiyonunun lansmanını Dubai’de yaptı

Sanatçı Mert Ege Köse’nin eserlerinden yola çıkarak “Sanat eserlerinden mücevhere” öyküsüyle hayata geçen ve 38 parçadan oluşan Monad koleksiyonda bulunan her bir parça devasa boyutlarda yapılmış heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunuyor.

Lion Diamond yeni koleksiyonunun lansmanını Dubai’de yaptı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği
  Güncel

Kadınlar Günü’ne özel alışveriş şenliği

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı
  Güncel

SuperFresh, çocukların ‘Pizza Aşkı’nı kutladı

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı
  Güncel

Artful Dining’in ikinci edisyonu başladı

Sevim Aydın: Bir toplumun anahtarı kadının elindedir
  Güncel

Sevim Aydın: Bir toplumun anahtarı kadının elindedir

Sıla Türkoğlu'ndan anlamlı projeye destek
  Güncel

Sıla Türkoğlu'ndan anlamlı projeye destek

Emre Azaklar’dan “Arada Bir Görüşmeli”
  Güncel

Emre Azaklar’dan “Arada Bir Görüşmeli”