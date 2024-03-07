Lion Diamond yeni koleksiyonunun lansmanını Dubai’de yaptı

Sanatçı Mert Ege Köse’nin eserlerinden yola çıkarak “Sanat eserlerinden mücevhere” öyküsüyle hayata geçen ve 38 parçadan oluşan Monad koleksiyonda bulunan her bir parça devasa boyutlarda yapılmış heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.