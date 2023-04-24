'Komünist Osman' İstanbul’da seyirci ile buluşacak

"Emek, demokrasi, barışa adanmış bir ömür" sloganı ile gösterime giren “Komünist Osman Belgeseli”nin yönetmenliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı. Belgeselin anlatıcıları arasında sanatçılar Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Orhan Aydın, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, siyasetçiler Murat Karayalçın, Özgür Özel, Yaşar Seyman, Kemal Anadol, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer, Mehmet Gönenç, ayrıca hukukçular, çevreciler, işçiler ve yurttaşlar yer alıyor.

İzmir’de gerçekleştirilen galanın ardından birçok ilçede gösterimi yapılan Komünist Osman Belgeseli, bu kez İstanbul’da seyirci ile buluşacak. Etkinlik yarın saat 20:00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

Osman Özgüven, siyasi yaşamını sırası ile SODEP, SHP ve birleşmeden sonra CHP'de sürdürdü.

1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında Dikili Belediye Başkanlığı, 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı yapan Osman Özgüven, bir döneme damgasını vurdu. 12 Eylül yönetimine karşı ilk aydınlanma meşalesini yakarak, İzmir’in Dikili ilçesini bir demokrasi ve özgürlük vahası haline getiren Özgüven, günümüzde örnekleri görülen kültür ve sanat festivallerinin yaratıcısı oldu. İnsan hakları savunucusu ve barış aktivisti olarak somut başarılara da imza attı. “Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur” sözü hafızalara kazınan Özgüven, on yıllardır ilişkilerin kopuk olduğu Türkiye ve Yunanistan halkları arasında barış köprüleri kurmuş, 1986 yılında Ege’de dostluk kapısını aralayan bir isim oldu. Türkiye ekoloji hareketinin öncüleri arasında da yer alan Özgüven, ayrıca sosyal belediyecilik devrimi ile tarihe geçti. 1 Mayıs İşçi bayramı, 15 – 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tatil ilan eden Özgüven, yönettiği ilçede ülkenin ilk halk ekmek fabrikasını kurdu; sağlık merkezi ve ambulans hizmetleri, şehir içi ulaşım ile su kullanımını ücretsiz yaptı. Bu icraatları yüzünden defalarca yargılanan Özgüven, “Belediyeyi zarara uğratmak ve görevi kötüye kullanmak” gerekçesi ile ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada, “Belediyeler ticarethane değildir. Su, temel yaşam hakkıdır, para ile satılamaz” savunmasıyla dikkat çekti.

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