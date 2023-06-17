Kameralar keyfini kaçırdı

Kız arkadaşlarıyla bir mekanda oturan İrem Sak, objektifleri fark edince rahatsız oldu.

Makyajsız olduğu görülen Sak’ın yüzü asıldı.

Ünlü oyuncu, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

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