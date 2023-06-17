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Kameralar keyfini kaçırdı

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Makyajsız olduğu görülen Sak’ın yüzü asıldı.

Kameralar keyfini kaçırdı

Kız arkadaşlarıyla bir mekanda oturan İrem Sak, objektifleri fark edince rahatsız oldu.

Kameralar keyfini kaçırdı

Makyajsız olduğu görülen Sak’ın yüzü asıldı.

Kameralar keyfini kaçırdı

Ünlü oyuncu, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı. 

Kameralar keyfini kaçırdı

 

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