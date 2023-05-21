Güzel oyuncu İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, evlilik yoluna girdi. İddialara göre ailelerini tanıştıran çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.

NBA'de basketbol hayatını sürdüren Furkan Korkmaz ve İstanbul'da yaşayan Sak'ın arasında mesafe olsa da aşk engel tanımadı. Evlendikten sonra Amerika'da yaşayacak olan İrem Sak, projeleri kapsamında Türkiye'ye gelecek. (Takvim)

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