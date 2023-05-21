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Ünlü çift İrem Sak ve Furkan Korkmaz evleniyor

Ünlü oyuncu İrem Sak ve Furkan Korkmaz, nikah masasına oturuyor. İşte haberin detayları...

Ünlü çift İrem Sak ve Furkan Korkmaz evleniyor

Güzel oyuncu İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz, evlilik yoluna girdi. İddialara göre ailelerini tanıştıran çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.

Ünlü çift İrem Sak ve Furkan Korkmaz evleniyor

NBA'de basketbol hayatını sürdüren Furkan Korkmaz ve İstanbul'da yaşayan Sak'ın arasında mesafe olsa da aşk engel tanımadı. Evlendikten sonra Amerika'da yaşayacak olan İrem Sak, projeleri kapsamında Türkiye'ye gelecek. (Takvim)

 

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