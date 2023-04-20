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İrem Sak kendisine reklam teklifi eden markaları araştırdığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu İrem Sak, Sleepy markasının yeni ürününün reklam yüzü oldu. Oyuncunun, şartıda ortaya çıktı. İşte detaylar...

İrem Sak kendisine reklam teklifi eden markaları araştırdığı ortaya çıktı

İlk sezonuyla oldukça ses getiren Kuş Uçuşu dizisinin üçüncü sezon çekimlerine devam eden başarılı oyuncu İrem Sak, Sleepy markasının yeni ürününün reklam yüzü oldu. Kendisine gelen reklam tekliflerinde, önce markanın hayvan dostu olup olmadığını, doğaya zarar vermediğini kontrol ettiren duyarlı oyuncunun yer aldığı reklam filmi yayınlandı.

İrem Sak kendisine reklam teklifi eden markaları araştırdığı ortaya çıktı

Önceki iki reklamında olduğu gibi yine reklam jingleını kendisi seslendiren başarılı oyuncunun bir sonraki projesi olan Ölümlü Dünya 2 filminin çekimlerinin ise mayıs ayı sonunda başlaması planlanıyor.

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