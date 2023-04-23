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Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Kıbrıs'ta sahne aldı. Basın servis edilen fotoğraf bir deri bir kemik kalan şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı

Işın Karaca, bayramın bayramın gününde Kıbrıs’ta unutulmayacak bir konsere imza attı.

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı
Dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çeken ünlü sanatçı, "Benim için çifte bayram. Hem memleketimde sevenlerimle buluştum hem de albüm için geri sayımdayız. Sizlerle buluştuğum için çok heyecanlıyım" diyerek sahnesine devam etti. Bir deri bir kemik kalan Karaca'nın bu halini görenler, şoke oldu.

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