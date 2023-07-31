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Işın Karaca'dan 'Tornacı' göndermesi

Işın Karaca, sahnede bir meslektaşına 'Tornacı' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...

Işın Karaca'dan 'Tornacı' göndermesi

Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Işın Karaca, önceki gün Aqua Florya AVM’nin, ‘Ay Işığında Konserler’ kapsamında düzenlediği etkinliğin ikinci gününde sahne aldı. Emir Ersoy’la aynı sahneyi paylaşarak, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşatan Işın Karaca, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

 Işın Karaca'dan 'Tornacı' göndermesi

Konser öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Işın Karaca, evleneceği yönündeki söylentiler hakkında yöneltilen soru üzerine, “Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok.” ifadelerinde bulundu.

Işın Karaca'dan 'Tornacı' göndermesi
Sahne sırasında polemik yaratacak bir açıklamaya da imza atan Işın Karaca, orkestrasından bir ekip arkadaşının şarkı söylemesini isteyince hayır cevabıyla karşılaşması üzerine; “Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit oldukta sesimizi çıkarmadık. Sen mi şarkı söyleyemeyeceksin.” demesi üzerine dinleyiciler tarafından alkış topladı. Işın Karaca’nın bu sözleriyle kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.

Işın Karaca'dan 'Tornacı' göndermesi

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