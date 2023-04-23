SnobMagazin.com

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

İrem Derici, bayramda Hülya Avşar'a dinlemeye Kıbrıs'a gitti. Derici, Hülya Avşar’a "Hayatımı değiştiren kadın" diyerek sarıldı. İşte detaylar...

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Hülya Avşar, bayramın ikinci günü Kıbrıs Concorde Otel sahnesinde seyircilerine muhteşem bir bayram gecesi yaşattı ve performansı ile büyük beğeni topladı.

 İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Yoğun ilginin olduğu gecede Türk sanat müziği ve arabesk şarkılardan oluşan repertuarı ile büyük beğeni alan şarkıcı, gece de Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbise ile sevenlerini karşıladı.

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?
Sanatçı, birbirinden güzel şarkıları, salonu dolduran hayranları ile seslendirdi.

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?
Kendisini izlemeye İrem Dericiyi sahneye davet eden Hülya Avşar beraber şarkılar söyledi.

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?
Sanatçı, İrem Derici’ye 'O ses Türkiye' yarışmasında tek dönen jüri üyesiydi. İrem Derici, Hülya Avşar’a "Hayatımı değiştiren kadın" diyerek sarıldı.

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Hülya Avşar program ve reklam çekimleri için, aynı gece İstanbul’a geri döndü.

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Adı birçok kişiyle anılan Çağatay Ulusoy'un sürpriz aşkı!
  Magazin

Adı birçok kişiyle anılan Çağatay Ulusoy'un sürpriz aşkı!

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri
  Magazin

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

Cem Yılmaz'dan aile pozu
  Magazin

Cem Yılmaz'dan aile pozu

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı
  Magazin

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu
  Magazin

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu