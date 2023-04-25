 İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu'nun anlamlı hareketi proje doğurdu

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu’nun üç depremzede çocuğun bütün eğitim masrafını üstlenmesinden proje doğdu. Berfu-Eser Yenenler’in de dahil olmasıyla güçlenen proje Bir Elimden Sen Tut adıyla hayata geçti

Depremde anne veya babasını kaybetmiş ya da yaralanmış çocukların eğitim alabilmesi için sanatçılar el ele verdi. Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler bir araya gelerek oluşturdukları Bir Elimden Sen Tut projesinin tanıtım filmi için kamera karşısına geçtiler.



Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin yol açtığı ağır yıkım ve can kayıplarının ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken depremzede çocukların eğitim hayatını tamamlayabilmeleri en önemli sorunlardan biri olarak öne çıktı. Bir Elimden Sen Tut projesinin fikri, ünlü sanatçılar Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ile başladı. İkili, Cüneyt Özdemir’in depremzede çocuklarla ilgili yaptığı yayını izleyip etkilenmiş ve üç çocuğun hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmişti. Daha çok çocuğun eğitimine destek olmak düşüncesiyle ortaya çıkan ve sanatçılar Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’in de katılımıyla büyüyen Bir Elimden Sen Tut projesi, Türk Eğitim Vakfı ile Türk Eğitim Derneği’nin dahil olmasıyla hayata geçti.

Depremzede çocukların eğitim hayatının aksamaması için bir araya gelerek Bir Elimden Sen Tut projesini başlatan sanatçılar, İlker Kaleli'nin yönetmenliğinde geçtiğimiz günlerde çektikleri tanıtım filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyada yayınladılar.

SEN ÇOCUKKEN KAÇ YAŞINDAYDIN?

Görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Mikail Yılmaz’ın müziğini Burak Erkul’un yaptığı tanıtım filminde, işte ünlülerin söylediği o duygu dolu sözler: Sen çocukken kaç yaşındaydın, hatırlıyor musun? Önünde koca bir hayat, bilmediğin onca şey… Binlerce çocuğumuz için zaman durdu o sabah. Zaman hepimiz için çabuk geçiyor. Yıllar çoğumuz için bir an. Benim astronot olmam için artık çok geç; ama onlar için değil. Ve şimdi her zamankinden daha çok bize ihtiyaçları var. Belki birçok şey için geç kaldık. Artık geç kalmayalım.''

ÇOCUKLARI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Projenin işbirliği ortakları olan Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği, eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak çocukları belirlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptı. İnternette www.birelimdensentut.com sayfasına giren yardımseverler burada yer alan TEV veya TED’in bağış sayfasını seçerek depremzede çocukların eğitimine destek olabilecek. Bu iki kurum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyip kendilerine verdiği çocuk listesine göre eğitim desteği verecek.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: "Deprem hepimizi derinden vurdu, en çok zarara da maalesef depremzede çocuklarımız uğradı. Anne babalarını kaybettiler, evlerini, okullarını, arkadaşlarını, güvenle bağlandıkları çoğu şeyi yitirdiler. Depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımıza sahip çıkmayı ve eğitimlerini sürdürmelerini sağlamayı kendimize görev adettik. Kampanyamıza destek olan değerli sanatçılarımıza va bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın: "Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından milletçe bir yandan kaybettiklerimizin yasını tutuyor, bir yandan umuda ve geleceğe sıkı sıkı sarılıyoruz. Bu büyük afet, eğitim çağındaki sayısız evladımız için kritik ve derin ihtiyaçların ortaya çıkmasına sebep oldu. Eğitimi kesintiye uğrayan tüm çocuk ve gençlerimizin sorumluluğunu en derinden hissettiğimiz bu felaket karşısında imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz. Eğitime duyarlı sanatçı dostlarımızın girişimleriyle başlayan Bir Elimden Sen Tut projemiz ile afetten birinci derecede etkilenen, anne-baba kaybı yaşamış okul öncesi, ilk ve orta öğretimden üniversiteye uzanan projeksiyonda eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin yanında olacağız. Sanatçılarımıza ve tüm eğitim dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."

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