İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan evlilik itirafı

Quality of Magazine'nin 14. yılı kutlamasına katılan Ayşegül Yıldız birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "İstanbul’a taşınalı 1 sene olacak, Televizyon ile ilgili birkaç proje var onunla ilgileniyorum. İç mimarlığı bıraktım. Televizyona daha fazla ağarlık vereceğim. Sunuculuk düşünüyorum. Evlilik programı için daha önce teklif gelmişti ama sıcak bakmamıştım. Şu an sıcak bakıyorum, teklif gelirse neden olmasın. İbrahim Tatlıses ile görüşüyorum. Çocuğumuz var sonuçta. Onun da evi yandı çok şükür o sırada... İstanbul'daydı ve kimse zarar görmedi. En büyük tesellimiz bu. İbrahim Bey çok özel bir insan ve Allah'ın sevgili kulu. Çok kazalar ve belalar atlattı. Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor. Bu kadar badire atlatıp hayatta kalmayı kimse başaramaz. Azrail 0, İbrahim Bey 3. İnsanların özüne bakmak lazım. Geçmişte hepimizin hataları oldu ama özünde iyi bir insandır. Bizim birbirimize karşı hatalarımız olmuştur ama bunlar çok büyük hatalar değil. Ölümlü dünya ben hayata pozitif yaklaşan bir insanım. İbrahim Bey'in hayatında zaman zaman biri oluyor. Ben anlayışla karşılıyorum, benim de hayatımda biri olsa o da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Şu an kimse yok benim hayatımda" diyerek, samimi açıklamalarda bulundu.



Ayşegül Yıldız gazetecilerin Semih Öztürk ile birlikte görüldüğü yönündeki sorulara ise, "Semih Öztürk kim! Tanımıyorum. Beni biri ile bir yerde görmeniz mümkün değil. Fotoğrafı getireni alnından öperim. Ben asosyel bir insanım. Kendisini de tanımıyorum. Kız çocuğum var okula gidiyor. Ben onunla çok ilgileniyorum ve belki de bu yüzden kendime çok zaman ayıramıyorum. Mutsuz değilim bu durumdan. Ailemle ve arkadaşlarımla iyi hissediyorum kendimi ve hayatımda aşk anlamında eksiklik hissetmiyorum. Belki de o yüzden kimse yok hayatımda. İnsanlara tuhaf geliyor bu durum ama ben hayatımda kimse olmasa da çok mutlu bir insanım. Elif Ada babasına çok düşkün. Anneler ne yaparsa yapsın babaya çok düşkün oluyorlar. Elif Ada’ya da sürekli anlatıyorum. Babanın hayatında biri olabilir o mutlu olursa sen de olursun diyorum. İbrahim Bey ile aramızda nafaka sorunu yok. Üstünden çok zaman geçti, böyle şeyleri de konuşmak hoş olmaz" dedi.

Ayşegül Yıldız Anneler Günü için Elif Ada’dan hediye beklediğini söyleyerek İbrahim Tatlıses'ten de hediye gelirse çok mutlu olacağını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.