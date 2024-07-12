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Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti

Müzik dünyasının dev ismi İbrahim Tatlıses Harbiye Açıkhava’da fırtına gibi esti! Türk müziğinin imparatoru, dev orkestrası, birbirinden unutulmaz şarkıları ve hoş sohbetiyle Açıkhava’yı resmen salladı.

Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti

İbrahim Tatlıses hayranlarının tıka basa doldurduğu konserde, kahkaha, müzik ve eğlence dolu bir gece yaşandı. Alkışların susmadığı konserde Haydi Söyle, Aşıksın, Domdom Kurşunu, Aramam gibi klasikleşen eserlerini icra eden İbrahim Tatlıses, dinleyenlerini yine duygu deryalarında gezintiye çıkarırken, hem ağlattı hem oynattı.

Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti

Hayranları büyük ustaya olan sevgisini "İmparator tektir, gerisi yedektir!" yazılı pankart açarak ilan etti.

Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti

ŞAFAK SEZER VE İBRAHİM TATLISES AYNI SAHNEDE                                                                                                         
İzleyenler arasında ünlü isimlerin de yer aldığı konserde duayen sanatçıyı eski eşi  Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada, oğlu Ahmet Tatlıses en ön sıradan izledi. İmparatoru izlemeye gelen isimlerden Şafak Sezer sahneye çıkarak usta sanatçı ile Sarhoş, Beni Benden Alırsan, Kim Bu Gözlerindeki Yabancı şarkılarını birlikte söyledi. Etkileyici performansıyla alkışları toplayan Şafak Sezer, Türk sinema dünyasının en çok güldüren serilerinden “Kutsal Damacana”nın 5’inci filmi “Kutsal Damacana: Zombi”nin ocak ayında seyircisiyle buluşacağının da müjdesini verdi.

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