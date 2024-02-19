İbrahim Tatlıses’ten unutulmaz gece

Gelenekselleşen Günay buluşmasında usta sanatçı, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İbrahim Tatlıses 2.5 saatlik sahne performansında unutulmaz klasikleriyle sevenlerini mest etti. Usta sanatçı konserini “Yalan” şarkısıyla başlatırken gece boyunca “Caney Caney”, “Haydi Söyle”, “Aramam”, “Mavi Mavi” gibi parçaları hep bir ağızdan söylendi. Yerinde duramayan İbrahim Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti.

CANSEVER İLE “DERTLİ DERTLİ” RÜZGARI ESTİ

Unutulmaz gecede imparatoru dinlemeye gelenlerin arasında ünlü sanatçı Cansever’de vardı. Tatlıses’in Cansever’i sahneye davet etmesi üzerine “Dertli Dertli” parçasını seslendiren ikili sürpriz düetleriyle kulakların pasını sildi.

Coşkunun doruklara çıktığı gecede imparator, müzik şölenin yanı sıra samimi sohbetiyle ortamı renklendirdi. Sahneden alkışlarla ayrılan İbrahim Tatlıses, aralıksız canlı performansıyla dinleyicilerini mest etti. İmparator, dur durak bilmeden devam ettiği sahnelerinde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

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