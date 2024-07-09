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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız bazı doktorları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ihbar etti. Tanıdığı birçok doktorun vergi kaçırdığını söyleyen Yıldız "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın bakanım. Maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun" dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan "Doktorlar vergi kaçırıyor" çıkışı geldi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketi hazırlığıyla ilgili yaptığı açıklama haberindeki "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorlarımızın 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira. Bütün bu alanlarda yetki alacağız" sözlerini alıntılayan Ayşegül Yıldız, bazı doktorlardan şikayetçi oldu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

Yıldız "Çok bilinen tanıdığım doktorlar var sayın bakanım. Yakınlarının ya da yabancı uyrukluların hesabına yatırıyor muayene ücretini..."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

"Ben maliyeye bildiriyorum gerçi ama sizin de bilginiz olsun. Hırsız hırsızdır. Konumu, diploması fark etmez. Ahlaki kuralları olmayanın etik kuralları da olmaz..."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

"Vatandaş olarak bildirin, kimse devletten çaldığı parayla öksüzün, yetimin hakkıyla keyif sürmesin" dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

Bakan Mehmet Şimşek'in verdiği rakamları da paylaşan Yıldız "Ülkenin yarısı hırsızmış, geri kalanın yüzde 30'u fırsat olmadığı için mecburen namuslu, geriye kalan gerçekten dürüst ve ahlaklı yüzde 20 ile dönüyor koca ülke" diyerek tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

İşte o paylaşım...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Bakan Mehmet Şimşek'e 'doktor' ihbarı

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