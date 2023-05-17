 Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses ile neden evlendiğini ilk kez açıkladı

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Sunucu ve Oyuncu Ayşegül Yıldız oldu.

Genç yaşta kamera karşısına geçen ve şöhret ile tanışan güzel oyuncu İbrahim Tatlıses ile olan evliliği ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 yaşında bodrumda İbrahim Tatlıses ile tanıştığını ve 19 yaşında ilişkilerinin başladığını söyleyen Yıldız, İbrahim Tatlıses ile evlilik sorularına, "Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı” sözleriyle cevap verdi.

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