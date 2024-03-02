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İbrahim Tatlıses’e sahnede sürpriz

İstanbul Günay Restoran, geçtiğimiz gün sahnesinde müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses’i ağırladı. Hafta içi olmasına rağmen günler öncesinden rezervasyonları dolan bu unutulmaz gecede, imparatorun hayranları mekanı tıklım tıklım doldurdu.  

İbrahim Tatlıses’e sahnede sürpriz

Gece boyunca,  'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' ve daha birçok sevilen parçaları seslendiren Tatlıses, göz dolduran orkestrasıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece armağan etti.

İbrahim Tatlıses’e sahnede sürpriz

Muhteşem slowlarıyla duygusal rüzgarlar estiren ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı. Aralıksız 3 saat sahnede kalan imparator, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses’e sahnede sürpriz

İbrahim Tatlıses'i Günay Restaurant'da dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer’de vardı. Müzik ziyafetine Sezer’i de davet eden imparator sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. “Sarhoş” parçasını birlikte seslendiren ikili düetleriyle geceye damgasını vurdu.

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