İbrahim Tatlıses’e sahnede sürpriz

Gece boyunca, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' ve daha birçok sevilen parçaları seslendiren Tatlıses, göz dolduran orkestrasıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece armağan etti.

Muhteşem slowlarıyla duygusal rüzgarlar estiren ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı. Aralıksız 3 saat sahnede kalan imparator, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'i Günay Restaurant'da dinlemeye gelenler arasında komedyen Şafak Sezer’de vardı. Müzik ziyafetine Sezer’i de davet eden imparator sürpriziyle alkış yağmuruna tutuldu. “Sarhoş” parçasını birlikte seslendiren ikili düetleriyle geceye damgasını vurdu.

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