Herbalife Türkiye’de 25. yılını kutladı



Herbalife International’a bağlı olarak Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin 25. yılını geride bırakan Herbalife, başarılı çalışmalarını İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın’ın ev sahipliğinde düzenlenen 25. yıl kutlama etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Tanem Sivar’ın sunuculuğunu üstlendiği davette misafirler Herbalife’ın en sevilen ve en yeni ürünlerini deneme imkânı da buldu.

Kadın girişimciler, Herbalife’ın distribütör ağının merkezinde

Etkinlikte yaptığı konuşmada Herbalife’ın Türkiye’deki distribütörlerinin yüzde 55’inin kadınlardan oluştuğunu belirten Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, bu alanda sundukları katkıları şöyle ifade etti: “Distribütörlerimizin çoğunluğunu oluşturan kadın ve gençleri birer ‘mikro girişimci’ olarak konumlandırıyoruz. Kadın girişimcilerden aldığımız güçle her gün daha çok kişiye ulaşıyor, hedeflerimize daha da yaklaşıyoruz. Kadının toplumun ve ekonominin her alanında var olması şart. Bunun için de en başta ekonomik özgürlüğüne sahip olması gerekiyor. Biz de kariyer veya eğitimine ara vermiş ancak çalışmaya hevesli, kendi işinin patronu olmak isteyen kadınları destekleyen bir çalışma sistemi sunuyoruz. Sektör olarak kadın istihdamına önemli bir katkı sağlıyoruz.”

Türkiye’de çalışma hayatına yeni adım atan, ek gelir sağlamak isteyen veya kariyerine doğrudan satışla devam etme kararı alan distribütörler; Herbalife bünyesinde uzmanlar tarafından sunulan eğitimlerle liderlik, girişimcilik ve beslenme gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çeyrek asrın verdiği güçle büyümeye devam

Önümüzdeki dönem hedeflerinden de bahseden Yalçın, “Arkamıza aldığımız çeyrek asrın verdiği güçle; inovatif ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye, kadın istihdamını destekleyemeye, geleceğin mikro girişimcileri olan Z kuşağını anlayan ve onlara çalışma alanı sunan bir marka olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Herbalife, kilo kontrolüne destek olan ürünleriyle öne çıktığı Türkiye pazarında; bugün beslenme, takviye gıda, aktif yaşam ürünleri, kişisel bakım ve sporcu beslenmesine kadar pek çok farklı ürün portföyüyle tanınıyor.

Bitki bazlı beslenme trendi Herbalife için avantaj

Yenilikçi ürünlerle portföyünü büyütürken doğrudan satış pazarının büyümesine katkı sunduklarını belirten Yalçın, bu süreçte dünyada gittikçe yükselişe geçen bitki bazlı beslenme trendinin de Herbalife’ın büyümesini yukarı yönlü ivme katacağının altını çizdi.

Pandemi sonrasında gelişen yeni beslenme trendlerine değinen Yalçın, şöyle konuştu; “Günümüzde birçok tüketici bitki bazlı beslenmeye yöneldiği için bitki bazlı protein ürünleri de artış gösteriyor. Bitki bazlı beslenme pazar hacminin 2026'da 15,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Herbalife olarak ürünlerimizin çoğu bitki bazlı protein içerdiği için vejetaryen ve vegan diyete uygun. Bu da iklim krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek olan sürdürülebilir ve bitki bazlı beslenmede bizi bir adım öne taşıyor. Hızlı yaşam temposunda protein ve bitki bazlı beslenmeye özen gösteren tüketicilere daha çok seçenek sunuyor olmak bizi çok mutlu ediyor.”

Türkiye’deki 25. yılında Herbalife’ın sevilen ve güvenilir bir marka olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Yalçın; distribütörlerine, çalışanlarına ve davetlilere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Herbalife, günün beslenme trendlerine ve kaliteli yaşam anlayışına uygun olarak, ürünlerini tüketicilerin damak zevkini de ön plana alarak çeşitlendirmeye devam ediyor. Son olarak satışa sunduğu yeni toz takviye edici gıda H24 LiftOff Max; C Vitamini, B6 ve B12 vitaminleri bakımından yüksek içeriğiyle tüketicilerden olumlu dönüşler aldı.

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