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Hazal Kaya hakkında hapis istemi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Musa Orhan'a, sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yaptığı için, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazal Kaya hakkında hapis istemi

İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a, sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan Hazal Kaya hakkında, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazal Kaya hakkında hapis istemi
Kaya'nın, "Kamu vicdanını yaralayan bir olaydı. Bu vahim olay sonrasında gerek adli tip raporları gerek dosya içeriğiyle bu cinsel istismar iddiası desteklendi ve buna rağmen Musa Orhan'ın serbest dolaşması herkes gibi benim de adalete olan inancımı sarstı.

Hazal Kaya hakkında hapis istemi

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