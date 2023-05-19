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Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışveriş yaptı

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay, önceki gün el ele mağazaları dolaştı. İşte detaylar...

Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışveriş yaptı

İkinci çocukları Süreyya Leyla'yı iki ay önce kucağına alan Hazal Kaya ve Ali Atay, alışveriş için gittikleri İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışveriş yaptı
Ellerini bir an olsun bırakmayan çift, "Alışverişe geldik, ikimizde oldukça yoğunuz. Bİraz hava almaya çıktık, her şey yolunda" dedi.

Hazal Kaya ve Ali Atay el ele alışveriş yaptı
Tatil planlarını soran muhabirlere, "Yaz tatilinde ikimizde çalışıyor olacağız, bir plan yapamıyoruz bakalım ne olacak" diyerek yanıt veren ikili, sonrasında "Çocuklar evde, bakıcıları bakıyor. Biz alışverişe çıktık. Kolay gelsin" ayrıldı. Çifti, bir de Fikret Ali adından oğlu bulunuyor.

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