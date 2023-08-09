  Hazal Kaya'dan sert açıklama: Lütfen kadınlara şunu demeyin

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, yakın arkadaşları Melike Şahin'in Harbiye'deki konserini dinlemeye gittiler. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hazal Kaya "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı. Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz şeklinde tepkiler oluyor lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umrumda bile olmazdı kilo almak." dedi.

Hazal Kaya muhabirlerin Disney'in dijital yayın platformu Disney+’da yayınlanacağı duyurulan Atatürk'ün hayatının konu edildiği diziyi “Ermeni lobisinin baskilari” ile yayından kaldırdığı iddialarına ilişkin gelen sorulara ise "Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum nerede nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" diyerek cevap verdi.

Çiçeği burnunda baba Selahattin Paşalı " İşimi, ailemi ve kızımı çok seviyorum. Hala şoktayım Pera'dan sonra daha çok olgunlaştım. Başkalarının hayatlarını daha çok düşünmeye başladım." diyerek heyecanını dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.