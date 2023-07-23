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SnobMagazin.com

Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

Hazal Kaya, bir süredir sosyal medyada hakkında hakaret ve küfür içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etti.

Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi. Koruma kararının Hazal Kaya‘nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.

Hazal Kaya'dan uzaklaştırma kararı

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