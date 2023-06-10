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Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!

Mehmet Dinçlerler, eski sevgilisi Hande Erçel'in videosunu beğenince Hakan Sabancı'dan tepki geldi. İşte detaylar...

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Her ilişkisi gündem olan Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Dinçerler ile doludizgin aşk sürdürüyor. Bir süredir birlikte olan ikili, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne gitmişti.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!
Adını Hadise ile yaptığı evlilikle magazin manşetlerine yazdıran Mehmet Dinçerler, eski sevgilisi Hande Erçel'e şok bir hamlede bulundu. Dinçerler, seksi popçudan önce kısa süreli aşk yaşadığı Hande Erçel'i yeniden yakın markaja aldı. Güzel oyuncunun Instagram'daki bir reklam videosunu beğenen Mehmet Dinçerler, bir anda sosyal medyanın diline düştü. Dinçerler hakkında, "Yine gündem peşinde" gibi yorumlar yapılırken ortaya bir de iddia atıldı.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!
TESADÜF HADİSESİ!

Takvim'in haberine göre; Mehmet Dinçerler'in sevgilisine sosyal medyadaki beğenisiyle ilgili yorum ve haberleri gören Hakan Sabancı, sinirlerine hakim olamadı. Sabancı, ortak dostları aracılığıyla Dinçerler'e "Hande'den uzak dur" mesajı gönderdi.

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!

Bu arada sosyetik playboy da Hadise ile Mehmet Dinçerler'le evlenmeden çok önce yakınlaşmıştı.

 

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in sevgilisine şok mesaj!

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