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Gülşen'in kostümü olay oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen, sesinin yanı sıra sahnede giydiği kostümlerle de konuşuluyor. Şarkıcının kostümü yine sosyal medyada konuşuldu. İşte detaylar...

Gülşen'in kostümü olay oldu

Gülşen, Cahide'nin Alaçatı sezon açılışını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi.

 Gülşen'in kostümü olay oldu
Sanatçı, hayranlarının hınca hınç doldurduğu gecede, güzelliği ve sahne performansıyla yine büyüledi. Cahide Alaçatı’da yaza merhaba diyen Gülşen yaz boyu durmaksızın devam edecek konser maratonuna hazırlanıyor. Gülşen'in kostümü sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in kostümü olay oldu

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