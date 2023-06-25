 Gülşen'in kostümü olay oldu

Gülşen, Cahide'nin Alaçatı sezon açılışını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi.



Sanatçı, hayranlarının hınca hınç doldurduğu gecede, güzelliği ve sahne performansıyla yine büyüledi. Cahide Alaçatı’da yaza merhaba diyen Gülşen yaz boyu durmaksızın devam edecek konser maratonuna hazırlanıyor. Gülşen'in kostümü sosyal medyada gündem oldu.

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