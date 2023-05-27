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Gülşen Harbiye'yi salladı

Ünlü şarkıcı Gülşen, Harbiye'yi salladı. İşte haberin detayları...

Gülşen Harbiye'yi salladı

Pop müziğin kraliçesi Gülşen 26 Mayıs Cuma gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşen, muhteşem performansının yanı sıra adeta görsel şölene dönüştürülmüş sahne tasarımı ile nefesleri kesti. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için Türk tasarımcı Onur Eraybar muhteşem Ay-yıldız ve bulutlardan oluşan dekoru tasarlarken yurt dışından özel olarak teknik ekipmanlar getirtildi.

Gülşen Harbiye'yi salladı
Konserine Ay Yıldız sahne dekorunda ay’ın üzerinde yatarak başlayan Gülşen adeta bir masal prensesi gibiydi. ‘Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen “İlelebet var olacak ve hiç bir zaman kaybolmayacak olan Ay-Yıldız’ ımızın altında hep beraber olmak çok güzel. Birlikte çok güzeliz' diyerek dinleyicisini selamladı.

Gülşen Harbiye'yi salladı
Siedres’in tasarımını, Mahizer Aytaş’ın stylingini yaptığı iki ayrı kostüm giyen Gülşen’in güzelliği ve ihtişamı yine zirvedeydi. Biletlerin tükenmesi ve yoğun istek nedeniyle dinleyiciler merdivenlere taştı .

5000 KİŞİLİK KORO

İki saatten fazla sahnede kalan sanatçı, tüm hit şarkılarını Harbiye’yi dolduran 5000 kişilik dev koroyla birlikte söyleyerek an be an enerjiyi tavana çıkardı.

Gülşen Harbiye'yi salladı

Sanatçı yaz boyunca vereceği 20 den fazla açık hava konseri için hazırlık yapıyor.

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